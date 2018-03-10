По словам экс-депутата Госдумы РФ оперной певицы Марии Максаковой, схожее законодательство, один язык, ментальность дают ей возможность продолжить как педагогическую, так и другую профессиональную деятельность.
По словам секретаря Московского отделения "Единой России" Андрея Метельского, единогласно Максакова была исключена из членов партии "Единая Россия" по причине нарушения закона "О политических партиях" и по утере связи с городской партийной организацией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".