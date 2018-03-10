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    Мария Максакова-Игенбергс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Экс-депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс. Архивное фото
    Максакова заявила, что в Украине у нее есть возможности для преподавания
    01:43 19.02.2017
    1384Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам экс-депутата Госдумы РФ оперной певицы Марии Максаковой, схожее законодательство, один язык, ментальность дают ей возможность продолжить как педагогическую, так и другую профессиональную деятельность.
    Денис Вороненков и Мария Максакова-Игенбергс в Госдуме РФ. Архивное фото
    Максакову, переехавшую с Вороненковым в Украину, исключили из "Единой России"
    19:50 16.02.2017
    866Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам секретаря Московского отделения "Единой России" Андрея Метельского, единогласно Максакова была исключена из членов партии "Единая Россия" по причине нарушения закона "О политических партиях" и по утере связи с городской партийной организацией.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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