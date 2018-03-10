Мэром Кривого Рога был официально провозглашен Юрий Вилкул, однако ряд активистов считают, что выборы были сфальсифицированы в ряде районов города. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила спецкор Мария Гажур.
Дмитрий Разумков считает, что ситуация в Кривом Роге будет "накаляться", пока не вмешается ЦИК. Самый худший вариант - результаты будут признаны недействительными, и будут перевыборы в Кривом Роге, а лучший – просто будет пересчет голосов на месте.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".