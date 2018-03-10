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Дмитрий Разумков считает, что ситуация в Кривом Роге будет "накаляться", пока не вмешается ЦИК. Самый худший вариант - результаты будут признаны недействительными, и будут перевыборы в Кривом Роге, а лучший – просто будет пересчет голосов на месте.