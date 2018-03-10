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    Мария Гажур

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Столкновения в горсовете Кривого Рога между митингующими и работниками правоохранительных органов
    Батальон "Донбасс" обеспечивает свободный вход в мэрию Кривого Рога - спецкор
    09:31 30.11.2015
    997Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    По словам корреспондента в Кривом Роге Марии Гажур, во время митинга активисты создали три общественные организации, которые в понедельник начинают работу в мэрии Кривого Рога.
    Митинг в Кривом Роге
    Спецкор: митингующих в Кривом Роге не удовлетворит пересчет голосов
    12:36 18.11.2015
    508Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Мэром Кривого Рога был официально провозглашен Юрий Вилкул, однако ряд активистов считают, что выборы были сфальсифицированы в ряде районов города. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила спецкор Мария Гажур.
    Митинг в поддержку Юрия Милобога в Кривом Роге
    Эксперт: ситуация в Кривом Роге будет "накаляться", пока не вмешается ЦИК
    19:27 17.11.2015
    385Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Дмитрий Разумков считает, что ситуация в Кривом Роге будет "накаляться", пока не вмешается ЦИК. Самый худший вариант - результаты будут признаны недействительными, и будут перевыборы в Кривом Роге, а лучший – просто будет пересчет голосов на месте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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