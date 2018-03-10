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Украинская певица Маша Чайковская пела со сцены на языке сердца, на языке души, а в зале рыдали от восторга девочки-москвички, или подпевали, закрыв глаза. И вся политика, все ссоры и склоки казались на эти два с половиной часа просто уродливой грязью.