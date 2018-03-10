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Общественный активист Марат Малиев сообщил, что уголовное дело относительно организаторов реконструкции дома в центре Киева было открыто еще в сентябре прошлого года. Он считает, что если бы в доме не начали ремонтные работы, он "еще бы 100 лет простоял".