наверх
10.03.201810:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Маляр Анна

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Законодательство просто не успевает за новыми видами преступлений - Маляр
    16:17 09.02.2018
    231Криминальные войны в Украине
    Украина только учится ловить преступников, которые по своему техническому развитию всегда идут впереди и законодателя, и правоохранителей, подчеркнула юрист.
    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Юрист о деле против УПЦ: не надо тратить время и государственные деньги
    02:54 13.01.2018
    656Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Правоохранители проводят расследование в отношении отдельных представителей Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" после скандал в Запорожье.
    Национальная полиция Украины. Архивное фото
    Юрист: реформе конец - люди полностью разочаровались в полиции
    09:52 28.12.2017
    959Криминальные войны в Украине
    Статистика раскрытия преступлений улучшилась, потому что люди предпочитают не сообщать о них и не связываться с полицией вообще, заявила юрист.
    Следственные действия на месте взрыва
    Теракт в Киеве. Мосийчук мог и не быть настоящей целью - криминалист
    04:42 27.10.2017
    1207Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Юрист-криминолог Анна Маляр отмечает, что в момент взрыва ближе всего к его эпицентру находится именно погибший, проживавший в этом доме экс-работник Юридического департамента МВД Украины Михаил Мормиль.
    Анна Маляр
    Дело о ДТП в Харькове может стать для общества последней каплей - Маляр
    06:36 21.10.2017
    4140Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    По словам юриста и криминолога Анны Маляр, смертельное ДТП в Харькове скорей может спровоцировать революцию, нежели все те тербования, который выдвигают сегодня в центре Киева.
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    Суд может снять обвинения с Зайцевой, сбившей людей в Харькове - юрист
    03:19 21.10.2017
    8435Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Юрист и криминолог Анна Маляр заявила, что "криминальный процесс и так на стороне человека, который совершил преступление". Она убеждена, что защита может разбить доводы обвинения.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева. Архивное фото
    The Daily Beast: чеченская война пришла в Украину
    07:55 03.10.2017
    7128Днепр, Львов: взрывные события
    В последнее время возникает ощущение, что внутри украинского конфликта идет еще одна война - с участием мусульман-чеченцев, пишут мировые СМИ. Если Украина начнет давить на чеченских боевиков, возникнет ли угроза терактов внутри самой страны?
    Анна Маляр
    Убийство Шеремета: кто-то из правоохранителей мешает расследованию – Маляр
    05:55 12.05.2017
    372Годовщина убийства Павла Шеремета
    Юрист, адвокат Анна Маляр в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что информационные вбросы о оперативно-розыскных действиях по делу об убийстве Павла Шеремета кто-то делал намерено, чтобы навредить следствию.
    Народный депутат Андрей Артеменко после допроса в ГПУ
    Нардепу Артеменко депутаты не помогут – политолог
    16:52 05.05.2017
    205Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Политолог Валентин Войтков заявил в эфире "ГС", что мало кто захочет встать на защиту Артеменко, поскольку его подозревают в государственной измене, а это слишком щекотливый вопрос, чтобы подставляться.
    Анна Маляр
    Маловероятно, что экс-беркутовцы будут отбывать наказание – Маляр
    17:31 27.03.2017
    287Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокат Анна Маляр в эфире "ГС" спрогнозировала, что суд над обвиняемыми в пытках участников Евромайдана экс-бойцами "Беркута" будет длиться не меньше года.
    Анна Маляр
    Убийство Шеремета. Расследование уже бесперспективно – юрист
    10:24 09.02.2017
    929Годовщина убийства Павла Шеремета
    Юрист Анна Маляр в эфире "ГС" заявила, что преступление совершали не просто профессионалы из криминального мира, а с огромной долей вероятности - спецслужбы.
    Анна Маляр
    Дело "черной бухгалтерии" ПР станет предметом шантажа - Маляр
    02:14 13.01.2017
    111Арест Манафорта: украинский след
    По словам юриста, адвоката Анны Маляр, дело не закроют, а будут поддерживать в таком состоянии, чтобы под нужный момент извлекать и шантажировать отдельных людей.
    Анна Маляр
    В случае заочного осуждения Януковичу трудно будет покинуть Россию - Маляр
    06:37 25.11.2016
    294Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокат Анна Маляр сказала в эфире радиостанции Голос Столицы, что, согласно международным соглашениям, в случае осуждения Виктора Януковича у других стран будут все основания для его задержания и передачи Украине.
    Анна Маляр
    Судмедэкспертиза: вину врачей в смерти пациентов скрывают - адвокат
    13:33 20.11.2016
    388
    Исследования показывают, что по результатам выводов судмедэкспертизы больше половины выводов были ошибочными. Об этом в эфире "ГС" заявила адвокат, криминолог Анна Маляр.
    Анна Маляр
    Е-декларации чиновников будут использовать для давления и шантажа - Маляр
    00:56 05.11.2016
    109Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Адвокат Анна Маляр сказала в эфире радиостанции Голос Столицы, что после сдачи электронных деклараций чиновники оказались "на крючке" у правоохранительных органов.
    Анна Маляр
    "Закон Савченко" отменят после освобождения всех "нужных" людей - эксперт
    09:24 06.10.2016
    330
    По словам юриста Анны Маляр, в украинском законодательстве уже есть механизмы досрочного освобождения осужденных. Поэтому она выступает за отмену закона Савченко.
    Анна Маляр
    "Закон Савченко": невиновные страдают больше, чем преступники – Маляр
    00:59 06.10.2016
    180
    По словам юриста, адвоката Анны Маляр, "законом Савченко" государство откупилось от людей, находящихся в следственных изоляторах в нечеловеческих условиях, и сняло с себя ответственность по реформированию пенитенциарной системы.
    Лукьяновское СИЗО. Архивное фото
    Менять "закон Савченко" нет смысла - Маляр
    23:26 20.09.2016
    200
    Адвокат Анна Маляр объяснила в эфире радиостанции Голос Столицы, что внесение изменений в "закона Савченко" лишит его смысла, ведь он будет дублировать те нормы, которые уже есть в украинском законодательстве.
    Павел Шеремет. Прощание с журналистом
    Расследование смерти Шеремета: сенсации пока не произошло - эксперт
    22:10 04.08.2016
    146Годовщина убийства Павла Шеремета
    Адвокат Анна Маляр считает делом чести для СБУ, прокуратуры и полиции раскрывать все преступления, а не только резонансные дела. Также она выразила сомнение, что удастся найти заказчиков убийства известного журналиста.
    Последствия взрыва в аэропорту Ататюрка в Стамбуле 28 июня 2016 года
    Экспертные итоги недели: теракт в Турции, коррупционные дела, отложенный безвиз с ЕС
    12:15 02.07.2016
    599
    В аэропорту Стамбула произошел теракт, НАБУ и ГПУ расследуют несколько громких коррупционных дел, а вопрос безвизового режима с ЕС перенесли на осень. События недели прокомментировали юрист Анна Маляр и политолог Алексей Толкачев.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Законодательство просто не успевает за новыми видами преступлений - Маляр
    16:17 09.02.2018
    231
    Украина только учится ловить преступников, которые по своему техническому развитию всегда идут впереди и законодателя, и правоохранителей, подчеркнула юрист.
    Все теги

    Персоны