Юрист-криминолог Анна Маляр отмечает, что в момент взрыва ближе всего к его эпицентру находится именно погибший, проживавший в этом доме экс-работник Юридического департамента МВД Украины Михаил Мормиль.
В последнее время возникает ощущение, что внутри украинского конфликта идет еще одна война - с участием мусульман-чеченцев, пишут мировые СМИ. Если Украина начнет давить на чеченских боевиков, возникнет ли угроза терактов внутри самой страны?
Юрист, адвокат Анна Маляр в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что информационные вбросы о оперативно-розыскных действиях по делу об убийстве Павла Шеремета кто-то делал намерено, чтобы навредить следствию.
Политолог Валентин Войтков заявил в эфире "ГС", что мало кто захочет встать на защиту Артеменко, поскольку его подозревают в государственной измене, а это слишком щекотливый вопрос, чтобы подставляться.
Адвокат Анна Маляр сказала в эфире радиостанции Голос Столицы, что, согласно международным соглашениям, в случае осуждения Виктора Януковича у других стран будут все основания для его задержания и передачи Украине.
По словам юриста, адвоката Анны Маляр, "законом Савченко" государство откупилось от людей, находящихся в следственных изоляторах в нечеловеческих условиях, и сняло с себя ответственность по реформированию пенитенциарной системы.
Адвокат Анна Маляр объяснила в эфире радиостанции Голос Столицы, что внесение изменений в "закона Савченко" лишит его смысла, ведь он будет дублировать те нормы, которые уже есть в украинском законодательстве.
Адвокат Анна Маляр считает делом чести для СБУ, прокуратуры и полиции раскрывать все преступления, а не только резонансные дела. Также она выразила сомнение, что удастся найти заказчиков убийства известного журналиста.
В аэропорту Стамбула произошел теракт, НАБУ и ГПУ расследуют несколько громких коррупционных дел, а вопрос безвизового режима с ЕС перенесли на осень. События недели прокомментировали юрист Анна Маляр и политолог Алексей Толкачев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".