Украину охватил биометрический бум: записи с рассвета и километровые очереди. Такой ажиотаж объясняют не только безвизом, но и началом летних каникул. При этом украинцы жалуются, что не успевают подать документы, так как пропускная способность центров ограничена.
Как сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, в Украине будет существовать два основных документа – это внутренний документ - ID-карта и для лиц, выезжающих за границу – загранпаспорт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".