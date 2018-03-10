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    Максим Соколюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Михаил Саакашвили
    Глава миграционной службы отказался показать документы по Саакашвили
    14:44 29.07.2017
    421"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Как отмечается, глава миграционный службы сообщил активистам партии, что миграционная служба уже передала информацию о лишении гражданства Саакашвили в пограничную службу.
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украину охватил биометрический бум, и Украина не выдержала
    11:13 19.05.2017
    1770Европа открывает для украинцев свои границы
    Украину охватил биометрический бум: записи с рассвета и километровые очереди. Такой ажиотаж объясняют не только безвизом, но и началом летних каникул. При этом украинцы жалуются, что не успевают подать документы, так как пропускная способность центров ограничена.
    Образец электронного паспорта
    Госмиграцслужба: украинцы смогут бесплатно оформлять ID-паспорта с 11 января
    15:44 05.01.2016
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    Как сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, в Украине будет существовать два основных документа – это внутренний документ - ID-карта и для лиц, выезжающих за границу – загранпаспорт.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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