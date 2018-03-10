Порошенко обсудил партнерство с президентом Турции, Надежда Савченко прекратила сухую голодовку, а украинцы все реже оплачивают услуги ЖКХ. Эти и другие события прокомментировал политолог Максим Розумный.
Политолог Максим Розумный подчеркнул, что когда человека подозревают в совершении очень серьезных преступлений, и при этом силовые органы позволяют ему исчезнуть бесследно, это "указывает на внутривидовую борьбу".
Новый виток публичной, показательной борьбы с коррупцией в Украине: в прокуратуре Киевской области был проведен обыск – под подозрением во взяточничестве оказался один из заместителей руководителя ведомства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".