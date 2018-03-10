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    Максим Розумный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Юлия Тимошенко
    Эксперт: БПП и "Народный фронт" не могут рассчитывать на коалицию с Тимошенко
    15:51 11.03.2016
    398Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Эксперт Максим Розумный уточнил, что по многим признакам Юлия Тимошенко начала свою игру, свою войну, и пока не отберет власть у Порошенко в той или иной степени, эта игра не закончится.
    Кабинет министров Украины
    Политолог спрогнозировал, какое будущее ждет Кабмин
    15:26 11.03.2016
    339Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как отметил Максим Розумный, при первом сценарии Арсний Яценюк остается главой Кабмина. Второй сценарий, по мнению политолога, - новый Кабмин, а третий - новые выборы.
    Герб и флаг Украины над зданием Кабмина Украины.
    Политолог: есть три сценария развития ситуации с Кабмином
    08:35 11.03.2016
    767Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Порошенко обсудил партнерство с президентом Турции, Надежда Савченко прекратила сухую голодовку, а украинцы все реже оплачивают услуги ЖКХ. Эти и другие события прокомментировал политолог Максим Розумный.
    На месте обыска в кабинете зампрокурора Киевской области Александра Корнейца и замначальника главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина
    Обыски в прокуратуре и судах похожи на сведение счетов - политолог
    15:52 06.07.2015
    425Дело Ефремова. Первый пошел?
    Политолог Максим Розумный подчеркнул, что когда человека подозревают в совершении очень серьезных преступлений, и при этом силовые органы позволяют ему исчезнуть бесследно, это "указывает на внутривидовую борьбу".
    Наручники
    Борьба с коррупцией: "берут" тех, кто утратил чувство меры – политолог
    12:38 06.07.2015
    550Дело Ефремова. Первый пошел?
    Новый виток публичной, показательной борьбы с коррупцией в Украине: в прокуратуре Киевской области был проведен обыск – под подозрением во взяточничестве оказался один из заместителей руководителя ведомства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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