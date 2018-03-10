В понедельник президент Путин заявил, что Россия готова реструктурировать долг Украины на 3 миллиарда долларов, разрешив погашать по 1 миллиарду в 2016–2018 годах, при условии гарантий по нему от властей США или ЕС.
Базовый прогноз правительства РФ, на основании которого рассчитан проект федерального бюджета на следующую трехлетку, предполагает, что цена нефти в 2015-2017 годах будет держаться на уровне 100 долларов за баррель.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".