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    Максим Орешкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Максим Орешкин
    Россия подала иск в ВТО по санкциям Украины
    18:19 20.05.2017
    1105Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, российский запрос охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО.
    Максим Орешкин
    Главой Минэкономразвития РФ станет 34-летний Максим Орешкин
    15:26 30.11.2016
    239Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Максим Орешкин работал в должности заместителя министра финансов РФ и стал самым молодым министром в нынешнем российском кабинете министров — он на месяц моложе главы Минкомсвязи Николая Никифорова.
    Здание министерства финансов РФ
    Соглашения по долгу Украины нейтральны для рейтинга РФ - Минфин России
    08:45 17.11.2015
    247Списание госдолга Украины кредиторами
    В понедельник президент Путин заявил, что Россия готова реструктурировать долг Украины на 3 миллиарда долларов, разрешив погашать по 1 миллиарду в 2016–2018 годах, при условии гарантий по нему от властей США или ЕС.
    Здание министерства финансов РФ
    Минфин РФ: реструктуризация долга Украины не повлияет на объем внутренних займов
    08:10 17.11.2015
    121Списание госдолга Украины кредиторами
    Соответствующее заявление сделал заместитель главы Министерства финансов РФ Максим Орешкин. По его словам, Украина "связана только с ФНБ и не имеет никакого отношения к внутренним заимствованиям".
    Работа независимой инвестиционной группы. Архивное фото
    Цена нефти в 2015-2017 гг будет на уровне $90 - Минфин РФ
    00:11 11.10.2014
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    Базовый прогноз правительства РФ, на основании которого рассчитан проект федерального бюджета на следующую трехлетку, предполагает, что цена нефти в 2015-2017 годах будет держаться на уровне 100 долларов за баррель.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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