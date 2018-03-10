Минобороны России обвинило Украину в незаконном задержании Максима Одинцова. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что россиянин был задержан в рамках уголовного дела о дезертирстве и госизмене. Срок содержания под стражей продлен до 6 октября.
Как отмечается, представитель обвинения не предоставил подтверждений, что доказательства вины Максима Одинцова получены в установленном порядке. Сам Одинцов ранее заявил, что виновным себя не признает.
Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемым. В частности, по мнению суда, Одинцов и Баранов могут скрываться от следствия.
В ходе заседания Дарницкий райсуд Киева утвердил порядок слушания дела Максима Одинцова: сначала в судебных заседаниях будут исследованы доказательства по производству, затем будут допрошены свидетели, а после этого - он сам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".