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    Максим Одинцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Максим Одинцов. Архивное фото
    Российских военных приговорили в Киеве к 13 и 14 годам тюрьмы
    15:20 13.02.2018
    260
    Одинцов и Баранов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Во вторник их приговорили к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно.
    Задержанный российский военнослужащий Максим Одинцов. Архивное фото
    Суд Киева продлил арест российскому военному
    15:04 08.08.2017
    106"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Минобороны России обвинило Украину в незаконном задержании Максима Одинцова. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что россиянин был задержан в рамках уголовного дела о дезертирстве и госизмене. Срок содержания под стражей продлен до 6 октября.
    Максим Одинцов. Архивное фото
    Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела против военного РФ Одинцова
    07:59 26.05.2017
    159
    Представитель обвинения не предоставил подтверждений, что доказательства вины Одинцова получены в установленном порядке. Сам Одинцов ранее заявил, что виновным себя не признает.
    Максим Одинцов. Архивное фото
    Суд продлил до 23 июня арест военнослужащему РФ Одинцову
    14:36 25.04.2017
    80
    Председательствующая по делу судья Татьяна Щасна в ходе заседания сообщила, что срок содержания под стражей Одинцова Максима продлен до 23 июня 2017 года включительно.
    Максим Одинцов. Архивное фото
    Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела против военного из РФ
    08:04 25.04.2017
    264
    Как отмечается, представитель обвинения не предоставил подтверждений, что доказательства вины Максима Одинцова получены в установленном порядке. Сам Одинцов ранее заявил, что виновным себя не признает.
    Максим Одинцов. Архивное фото
    Суд продлил арест военнослужащим РФ Одинцову и Баранову
    16:48 13.03.2017
    461"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемым. В частности, по мнению суда, Одинцов и Баранов могут скрываться от следствия.
    Максим Одинцов. Архивное фото
    Военнослужащий РФ Одинцов заявил в киевском суде, что не признает вины
    14:20 24.02.2017
    458
    В ходе заседания Дарницкий райсуд Киева утвердил порядок слушания дела Максима Одинцова: сначала в судебных заседаниях будут исследованы доказательства по производству, затем будут допрошены свидетели, а после этого - он сам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Максим Одинцов. Архивное фото
    Российских военных приговорили в Киеве к 13 и 14 годам тюрьмы
    15:20 13.02.2018
    260
    Одинцов и Баранов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Во вторник их приговорили к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно.
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