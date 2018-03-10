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    Максим Никитин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Дебют украинских фигуристов на Олимпийских играх 
    13:46 19.02.2018
    911Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин добились лишь 21-го места в короткой программе. Из-за этого пара не смогла квалифицироваться в произвольную программу.
    Золотое выступление Назаровой и Никитина на Универсиаде. Видео
    "Золотое" выступление Назаровой и Никитина на Универсиаде 
    05:25 05.02.2017
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    Украинский дуэт показал итоговый результат 165,62, балла. Пара лидировала после короткого танца, где показали результат 64,12 балла, а в субботу подтвердили свое первенство.
    Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин на Универсиаде
    Украинский дуэт Назаровой и Никитина выиграл "золото" Универсиады
    02:17 05.02.2017
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    Второе место и серебряные медали завоевали Софья Евдокимова и Егор Базин из России с результатом 156,96 балла, третье - Шари Кох и Кристиан Нойчтерн из Германии - 154 балла ровно.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Дебют украинских фигуристов на Олимпийских играх 
    13:46 19.02.2018
    911
    Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин добились лишь 21-го места в короткой программе. Из-за этого пара не смогла квалифицироваться в произвольную программу.
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