Уже по радиции фотографии безголового Ленина поступили по электронной почте областной организации ВО "Свобода". Предыдущие фотографии поступали 6 ноября, когда остался без головы памятник Ленину в пригороде Одессы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.