По словам главы правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максима Гончара, мощные бизнес группировки разрушили систему защиту прав потребителей в Украине на уровне законодательства.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.