Мировые СМИ продолжают комментировать политический кризис в Украине: парламент признал неудовлетворительной работу Кабмина, но отправить его в отставку не смог. Почему провалилось историческое голосование и кто же на самом деле управляет Украиной?
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.