На фоне скандала с "Укрнафтой", разборки в управлении юго-западной железной дороги, меркнут. Хотя и там не обошлось без "зеленых человечков", баррикад, увольнений менеджеров высшего звена, забастовок, судебных разбирательств.
Максим Бланк подчеркнул, что сокращение персонала - вопрос экономической модели работы железной дороги в целом. Он уточнил, что сокращение будет проходить постепенно, однако не назвал количество сотрудников, которых сократят.
По словам Максима Бланка, последствия взрыва на железнодорожном мосту в в селе Кузнецовка Запорожской области ликвидируют до конца недели, однако это будет зависеть от технических условий на месте происшествия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".