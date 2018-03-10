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    Максим Бланк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Поезд Укрзализныци
    Скандал в "Укрзализныце": коррупция и замена чужих людей "своими"
    16:44 26.03.2015
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    На фоне скандала с "Укрнафтой", разборки в управлении юго-западной железной дороги, меркнут. Хотя и там не обошлось без "зеленых человечков", баррикад, увольнений менеджеров высшего звена, забастовок, судебных разбирательств.
    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    "Укрзализныця" анонсировала сокращение штата предприятия
    15:27 26.03.2015
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    Максим Бланк подчеркнул, что сокращение персонала - вопрос экономической модели работы железной дороги в целом. Он уточнил, что сокращение будет проходить постепенно, однако не назвал количество сотрудников, которых сократят.
    Железнодорожный узел. Архивное фото
    Тарифы на железнодорожные перевозки повысятся на 25% - "Укрзализныця"
    14:12 26.03.2015
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    И.о. гендиректора "Укрзализныци" Максим Бланк сообщил, что ведомство также инициировало определенные изменения в системе обслуживания и взимания платы за пустые вагоны.
    Сгоревшее авто и.о. главы Укрзализныци
    Неизвестные сожгли автомобиль и.о. гендиректора "Укрзализныци"
    05:52 25.03.2015
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    19 марта исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" Максим Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги. По его мнению, подпал связан именно с этим.
    Акция протеста работников Юго-Западной железной дороги в Киеве
    Работники ЮЗЖД требовали встречи с главой "Укрзализныци" в Киеве
    13:31 24.03.2015
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    К Украинскому дому на Европейской площади столицы пришли несколько десятков работников Юго-Западной железной дороги, которые требовали встречи с главой "Укрзализныци" Максимом Бланком.
    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    Глава "Укрзализныци" намерен вернуть контроль над ЮЗЖД
    20:32 22.03.2015
    636
    По его словам, "в ближайшее время государство вернет контроль над взбунтовавшейся ЮЗЖД, даже если придется применять силовой вариант".
    Железная дорога. Архивное фото
    Руководство Юго-Западной железной дороги отправили в отставку
    10:57 20.03.2015
    728Громкие отставки и назначения в Украине
    В ЮЗЖД заявили, что приказы об увольнении "являются преступными, такими, которые прямо противоречат законам Украины и создают реальную угрозу национальной безопасности Украины".
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    "Укрзализныця" прекратит работу с РЖД в случае их сотрудничества с "ДНР"
    17:06 22.01.2015
    294
    Как отмечается, сейчас компании общаются "на уровне двух хозяйствующих субъектов и ведет переговоры".
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    "Укрзализныця" не планирует возобновлять ж/д сообщение с Крымом
    15:58 22.01.2015
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    И.о. генерального директора предприятия Максим Бланк сообщил, что на данный момент невозможно обеспечить безопасность пассажиров.
    На месте взрыва моста в Розовском районе Запорожской области
    С понедельника на железных дорогах произошли четыре диверсии - "Укрзализныця"
    15:38 22.01.2015
    756Рост криминала в Украине.
    По словам Максима Бланка, последствия взрыва на железнодорожном мосту в в селе Кузнецовка Запорожской области ликвидируют до конца недели, однако это будет зависеть от технических условий на месте происшествия.
    Уголь
    "Укрзализныця" начинает перевозку угля по территории Донбасса
    13:15 08.12.2014
    710Блокада Донбасса
    Государственная администрация железных дорог Украины решает вопрос транспортировки угля через территорию Донбасса. Создан специальный штаб.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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