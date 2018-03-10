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    Максим Билявский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Комитет при Минэнерго призвал прекратить "газовые каникулы" в школах
    16:53 03.03.2018
    753Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Cоветник главы Минэнерго Максим Билявский сообщил, что кризисный комитет при министерстве решил снять ограничения по газоснабжению всех образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украина обвинила Россию в нарушении условий договора по транзиту газа
    11:58 01.03.2018
    846Дело - труба! В Украине кризис с газом
    "Газпром" продолжает нарушать технические условия транзитного договора — "фактическое давление на газоизмерительной станции Суджа не выдерживается, оно на 10% меньше контрактных", сообщил советник главы Минэнерго Максим Билявский.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Украина собирается импортировать норвежский газ
    17:35 11.06.2017
    1171Дело - труба! В Украине кризис с газом
    О планах по импорту газа советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский сообщил после подписания меморандума о взаимопонимании между Польшей и Данией о сотрудничестве в сфере газовой инфраструктуры.
    Газоизмерительная станция. Архивное фото
    Украина вдвое увеличила суточную закачку газа в хранилища
    19:00 02.05.2017
    598Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Билявский сообщил, что суточный объем закачки с 1 мая увеличен в два раза - до 41 миллиона кубов. В частности, увеличена заявка на импорт газа из Словакии.
    Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
    Газопровод для поставок газа из Польши в Украину почти полностью загружен
    09:43 29.07.2016
    4098
    Как сообщил пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский, польский коридор загружен на 98%, а словацкий на 74% или 30 миллионов кубов в сутки.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украина увеличила суточный импорт газа из Словакии до 18 млн кубов
    09:20 21.07.2016
    323Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Пресс-секретарь оператора газотранспортной системы Украины Максим Билявский сообщил, что Словакия в четверг увеличивает поставки газа в Украину на 41%. Загруженность данного коридора составляет 46%, добавил он.
    Газовая компрессорная станция
    "Укртрансгаз" назвал объем газа, закачанного с начала года в хранилища
    09:28 21.06.2016
    741Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как сообщил пресс-секретарь оператора ГТС Украины Максим Билявский, в текущем году заказано в газохранилища больше 1 миллиарда кубометров. По его словам, всего накоплено 9,5 миллиарда кубометров.
    Газопровод
    Стало известно, когда введут в эксплуатацию газопровод Украина-Польша
    10:10 15.06.2016
    587
    Пресс-секретарь оператора ГТС "Укртрансгаз" Максим Билявский уточнил, что коммерческая эксплуатация газового интерконнектора Украина-Польша запланирована с 2020 года.
    Газопровод
    Из-за аварии на газопроводе Бровары остались без отопления
    19:42 28.03.2016
    380
    Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, на газопроводе высокого давления, подающего газ на город Бровары, в районе поселка городского типа Калиновка произошла авария, на месте аварии работают специалисты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украина обвинила Россию в нарушении условий договора по транзиту газа
    11:58 01.03.2018
    846
    "Газпром" продолжает нарушать технические условия транзитного договора — "фактическое давление на газоизмерительной станции Суджа не выдерживается, оно на 10% меньше контрактных", сообщил советник главы Минэнерго Максим Билявский.
    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Комитет при Минэнерго призвал прекратить "газовые каникулы" в школах
    16:53 03.03.2018
    753
    Cоветник главы Минэнерго Максим Билявский сообщил, что кризисный комитет при министерстве решил снять ограничения по газоснабжению всех образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года.
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