Cоветник главы Минэнерго Максим Билявский сообщил, что кризисный комитет при министерстве решил снять ограничения по газоснабжению всех образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года.
"Газпром" продолжает нарушать технические условия транзитного договора — "фактическое давление на газоизмерительной станции Суджа не выдерживается, оно на 10% меньше контрактных", сообщил советник главы Минэнерго Максим Билявский.
О планах по импорту газа советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский сообщил после подписания меморандума о взаимопонимании между Польшей и Данией о сотрудничестве в сфере газовой инфраструктуры.
Пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Билявский сообщил, что суточный объем закачки с 1 мая увеличен в два раза - до 41 миллиона кубов. В частности, увеличена заявка на импорт газа из Словакии.
Пресс-секретарь оператора газотранспортной системы Украины Максим Билявский сообщил, что Словакия в четверг увеличивает поставки газа в Украину на 41%. Загруженность данного коридора составляет 46%, добавил он.
Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, на газопроводе высокого давления, подающего газ на город Бровары, в районе поселка городского типа Калиновка произошла авария, на месте аварии работают специалисты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Газпром" продолжает нарушать технические условия транзитного договора — "фактическое давление на газоизмерительной станции Суджа не выдерживается, оно на 10% меньше контрактных", сообщил советник главы Минэнерго Максим Билявский.
Cоветник главы Минэнерго Максим Билявский сообщил, что кризисный комитет при министерстве решил снять ограничения по газоснабжению всех образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года.