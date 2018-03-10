Макс Кей является студентом четвертого курса, а по совместительству диджеем и моделью. Однако оказался молодой человек в центре внимания не из-за своей внешности, а благодаря неоднозначной реакции подписчиков на фотографии его роскошного образа жизни.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.