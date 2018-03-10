наверх
10.03.201814:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Махмуд Ахмадинежад

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Махмуд Ахмадинежад
    Протесты в Иране: арестован экс-президент Ахмадинежад
    16:52 07.01.2018
    432Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    По данным СМИ, власти распорядились арестовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз, и арест состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи.
    Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
    Неизвестный в Каире пытался бросить ботинок в Ахмадинежада
    07:44 06.02.2013
    1
    Инцидент произошел около каирской мечети Аль-Хусейн, которую иранский президент посетил в ходе своего визита в Египет.
    Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
    Ахмадинежад готов стать первым иранским астронавтом
    14:36 04.02.2013
    7
    Президентские выборы в Иране должны состояться в августе 2013 года, однако Ахмадинежад не сможет принять в них участие, поскольку занимает этот пост два срока подряд.
    Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
    Президент Ирана поддержал предложение ООН о прекращении огня в Сирии
    21:25 17.10.2012
    8
    Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад поддержал предложение спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств Лахдара Брахими, призвавшего сирийские власти и оппозицию прекратить огонь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги