В Вашингтоне будет несколько площадок для специальных образовательных мероприятий, в основном для детей. Так, в Национальном зоопарке установят телескопы и будут раздавать очки для наблюдения за затмением.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.