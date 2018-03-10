наверх
10.03.201814:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Майкл Китон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту
    Актерский состав "Бердмэна" получил премию Гильдии киноактеров США
    08:48 26.01.2015
    83
    Фильм Иньярриту рассказывает о судьбе актера, который готовится сыграть роль в бродвейской постановке. Актеры фильма Майкл Китон, Эдвард Нортон и Эмма Стоун не получили наград в личной номинации.
    Майкл Китон
    Роль в комедии "Бердмэн" принесла "Золотой глобус" актеру Майклу Китону
    14:57 12.01.2015
    150
    Китон получил награду за роль стареющегося и забытого актера Риггана в картине "Бердмэн". Лента представлена на 72 церемонии вручения награды HFPA в семи номинациях, более остальных.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги

    Персоны

    Организации