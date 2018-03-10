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    Майкл Карпентер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги НАТО и США
    РФ за 60 часов может достичь столиц Латвии и Эстонии - Пентагон
    23:09 09.06.2016
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    Как заявил заместитель помощника главы Пентагона Майкл Карпентер, России в случае необходимости понадобилось бы "не более 60 часов, чтобы в ходе военной интервенции достичь столиц Латвии и Эстонии".
    Американские солдаты. Архивное фото
    США не будут размещать войска в Грузии - Пентагон
    05:53 08.06.2016
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    Как заявил заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, некоторое время назад США и Грузия вместе с Великобританией провели успешные учения, в которых были задействованы более 1000 военнослужащих.
    Доллары
    США выделили дополнительные $250 млн на безопасность Украине
    16:56 05.03.2016
    829Донбасс: мир или война.
    Как заявил заместитель помощника министра обороны, отвечающего за Россию, Украину и Евразию Майкл Карпентер, разрешение конфликта в Донбассе - не на поле боя, а через дипломатические и экономические, санкционные меры.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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