Как заявил заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, некоторое время назад США и Грузия вместе с Великобританией провели успешные учения, в которых были задействованы более 1000 военнослужащих.
Как заявил заместитель помощника министра обороны, отвечающего за Россию, Украину и Евразию Майкл Карпентер, разрешение конфликта в Донбассе - не на поле боя, а через дипломатические и экономические, санкционные меры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".