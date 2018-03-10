Как сообщается, республиканцы в сенате используют резолюцию по бюджету для отмены Obamacare, чтобы провести эту процедуру без голосования среди демократов. Процесс по отмене реформы может занять несколько месяцев.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.