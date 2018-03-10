Братья Брайан, посеянные на турнире под первым номером, в финале победили интернациональный дуэт Колин Флеминг/Жиль Мюллер (Великобритания/Люксембург) - 4:6, 7:6 (7:2), 10:4. Призовой фонд турнира превышает 585 тысяч долларов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.