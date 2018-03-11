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    Мадлен Олбрайт

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Мадлен Олбрайт
    Экс-госсекретарь США готова "записаться в мусульманки"
    03:45 26.01.2017
    202Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По мнению Олбрайт, на статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения. Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте-демократе Билле Клинтоне.
    Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
    Путин объединил Европу - Олбрайт
    07:15 21.11.2014
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    Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт считает, что президент России Владимир Путин своими действиями только объединил Европу.
    Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
    Олбрайт: власти Украины должны удовлетворить ожидания Майдана
    17:31 26.05.2014
    35Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "Лидеры должны сообщить свои планы, чем придется пожертвовать в краткосрочной перспективе, но удовлетворить долгосрочные ожидания "евромайдана", - заявила Олбрайт в Киеве.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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