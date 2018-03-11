Ведущие одной из голландских радиостанций решили разыграть певицу, но шутку не поняла не только она сама, но и коллеги по "цеху". Маан де Штинвинкель заявила, что больше не будет выступать на этой радиостанции.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.