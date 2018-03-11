Директор исторических музеев и культурного наследия САР Маамун Абдель-Карим отметил, что ИГ каждый раз, как терпит где-то поражение, прибегает к акциям возмездия против народов, городов и истории, как это произошло в древних городах на севере Ирака.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.