Лун Цинцюань в категории до 56 кг победил с общим результатом 307 кг (137 в рывке и 170 в толчке). При этом результат китайца является новым мировым рекордом, а вес, взятый им в толчке - новым рекордом Олимпиад.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.