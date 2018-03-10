Нобель жил и работал во многих странах, включая Швецию, Россию, Францию, Великобританию, Германию и Италию. Увлекался литературой, писал стихи. В юности он серьезно колебался, решая, стать ему изобретателем или поэтом.
Нобелевская премия по литературе за 2013 год присуждена канадской писательнице Элис Мунро. Об этом в четверг в Стокгольме объявила Королевская шведская академия наук, отвечающая за присуждение награды.
Нобелевская премия по физике за 2013 год присуждена британскому физику Питеру Хиггсу и бельгийцу Франсуа Энглеру за "теоретическое открытие механизма, который обеспечил понимание происхождения масс элементарных частиц".
Премия по экономике за 2012 год, учрежденная в память об Альфреде Нобеле в 1968 году шведским Госбанком, присуждена Элвину Роту и Ллойду Шепли за разработку теории распределения и ее практическое применение в рыночном планировании.
Премия присуждается за работу по объединению Европы и превращению ее из "континента войны в континтент мира", сообщил на церемонии в Осло председатель Нобелевской премии мира бывший премьер-министр Норвегии Турбъерн Ягланд.
Норвежский нобелевский комитет в пятницу в 12.00 представит в Осло обладателя Нобелевской премии мира за 2012 год. В списке на Нобелевскую премию мира 2012 года - 231 кандидат, в том числе 43 общественных и международных организации.
Результаты работ американских ученых Лефковица и Кобилки, позволившие понять, как работают молекулы белков, отвечающие за восприятие света, чувство вкуса и обоняние, отмечены Нобелевской премией 2012 года по химии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".