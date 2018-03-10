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    Людвиг Нобель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Лауреат Нобелевской премии по экономике Гэри Беккер
    Нобелевский лауреат в области экономики Гэри Беккер умер в США
    13:47 05.05.2014
    24
    Лауреат Нобелевской премии по экономике, преподаватель Чикагского университета Гэри Беккер скончался в возрасте 83 лет, сообщается на официальном сайте университета.
    Исполняется 180 лет со дня рождения Альфреда Нобеля
    08:47 21.10.2013
    25
    Нобель жил и работал во многих странах, включая Швецию, Россию, Францию, Великобританию, Германию и Италию. Увлекался литературой, писал стихи. В юности он серьезно колебался, решая, стать ему изобретателем или поэтом.
    Стокгольм - Швеция
    Лауреат Нобелевки по литературе не приедет за наградой в Стокгольм
    13:04 18.10.2013
    2
    Канадская писательница Элис Мунро, ставшая обладательницей Нобелевской премии по литературе за 2013 год, не приедет на церемонию награждения, которая состоится 10 декабря в Стокгольме.
    Нобелевскую премию мира получила организация по запрещению химоружия
    12:06 11.10.2013
    5
    Нобелевская премия мира за 2013 год присуждена Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая должна обеспечить процесс химического разоружения Сирии.
    Книга
    Нобелевская премия по литературе-2013 присуждена канадке Элис Мунро
    15:10 10.10.2013
    4
    Нобелевская премия по литературе за 2013 год присуждена канадской писательнице Элис Мунро. Об этом в четверг в Стокгольме объявила Королевская шведская академия наук, отвечающая за присуждение награды.
    Большой адронный коллайдер
    Нобелевская премия по физике 2013 присуждена за открытие бозона Хиггса
    16:26 08.10.2013
    5
    Нобелевская премия по физике за 2013 год присуждена британскому физику Питеру Хиггсу и бельгийцу Франсуа Энглеру за "теоретическое открытие механизма, который обеспечил понимание происхождения масс элементарных частиц".
    "Нобелевку" по медицине дали за изучение транспорта веществ в клетках
    17:54 07.10.2013
    8
    Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2013 год присуждена работающим в США Джеймсу Ротману (James Rothman), Ренди Шекману (Randy Schekman) и Томасу Зюдофу (Thomas Sьdhof) за открытия.
    СМИ: в Италии предлагают Нобелевскую премию мира жителям Лампедузы
    13:18 04.10.2013
    9
    Итальянцы предлагают наградить Нобелевской премией мира мэра острова Лампедуза Джузи Николини и жителей острова за помощь тысячам мигрантов, которые почти ежедневно прибывают к берегам Италии.
    В.Путин на заседании дискуссионного клуба Валдай
    Депутаты РФ предлагают выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира
    14:47 01.10.2013
    13
    Общественные деятели и депутаты Госдумы выступили с предложением выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Ранее эту премию вручили американскому президенту Бараку Обаме.
    Вид на Осло - столицу Норвегии
    Премия по экономике памяти Нобеля присуждена двум ученым из США
    15:10 15.10.2012
    18
    Премия по экономике за 2012 год, учрежденная в память об Альфреде Нобеле в 1968 году шведским Госбанком, присуждена Элвину Роту и Ллойду Шепли за разработку теории распределения и ее практическое применение в рыночном планировании.
    Вид на Осло - столицу Норвегии
    Обладателя Нобелевской премии по экономике назовут в Стокгольме
    08:12 15.10.2012
    6
    Имя обладателя премии по экономике за 2012 год, учрежденной в память об Альфреде Нобеле, будет озвучено в понедельник 15 октября в Стокгольме Королевской шведской академией наук.
    Здание ратуши
    Тимошенко не дали Нобелевской премии
    12:15 12.10.2012
    6
    Премия присуждается за работу по объединению Европы и превращению ее из "континента войны в континтент мира", сообщил на церемонии в Осло председатель Нобелевской премии мира бывший премьер-министр Норвегии Турбъерн Ягланд.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко в числе 231 кандидата претендует на Нобелевскую премию мира
    08:06 12.10.2012
    4
    Норвежский нобелевский комитет в пятницу в 12.00 представит в Осло обладателя Нобелевской премии мира за 2012 год. В списке на Нобелевскую премию мира 2012 года - 231 кандидат, в том числе 43 общественных и международных организации.
    Нобелевский лауреат по литературе за 2012 - писатель из Китая Мо Яню
    Нобелевскую премию по литературе получил китайский писатель Мо Янь
    14:42 11.10.2012
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    Мо Янь - это псевдоним 57-летнего китайского прозаика, который в переводе означает "молчи". Его настоящее имя - Гуань Мое. Произведения писателя переведены на десятки языков.
    Нобелевские лауреаты по химии за 2012 год - американцы Роберт Лефковиц и Брайан Кобилка
    Нобелевский комитет проявил вкус к химии клеточных сигналов
    22:02 10.10.2012
    12
    Результаты работ американских ученых Лефковица и Кобилки, позволившие понять, как работают молекулы белков, отвечающие за восприятие света, чувство вкуса и обоняние, отмечены Нобелевской премией 2012 года по химии.
    Нобелевские лауреаты по физике за 2012 год - француз Серж Арош и американец Дэвид Уайнлэнд
    Нобелевская премия осветила квантовые компьютеры и сверхточные часы
    19:02 09.10.2012
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    Работы в области квантовой оптики, позволяющие создавать основы квантовых компьютеров, сверхнадежных шифров и небывало точных часов увенчаны Нобелевской премией по физике 2012 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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