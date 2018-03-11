В 1967 году Людмила Зайцева дебютировала в кино, снявшись в эпизодической роли в мелодраме Андрона Кончаловского "История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж". В 2015 году снялась в сериале "Тихий Дон" режиссера Сергея Урсуляка.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.