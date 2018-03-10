Если вы не получили квитанцию на оплату "лишних" квадратных метров, то нужно выполнить свой гражданский долг и самому прийти в центр самообслуживания, считает начальник ГУ ГФС в Киеве Людмила Демченко.
Начальник главного управления ГФС Киева Людмила Демченко дала разъяснения по новым налоговым ставкам на доходы граждан, а также в деталях рассказала, как рассчитывается налог на транспорт и недвижимость.
Первой ласточкой в системе реформирования налоговой службы Киева станет офис-аудит, который позволит сократить штат аудиторов и уменьшить количество проверок предпринимателей, сообщила начальник ГУ ГФС г. Киева Людмила Демченко.
Для того, чтобы организовать нормальные и спокойные условия работы для бизнеса в городе Киева, стартовал пилотный проект офис-аудит, который объединит всех аудиторов в едином центре, отметила Людмила Демченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".