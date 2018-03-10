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    Людмила Демченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко. Архивное фото
    Начисления и выплаты налогов. Комментарий главы ГУ ГФС Киева
    08:14 30.01.2018
    179
    Начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко считает, что уголовные производства против нее могут быть связаны с недовольством определенных лиц работой налоговиков в столице.
    Начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко. Архивное фото
    Сколько заплатят киевляне за "лишнюю" жилплощадь?
    19:58 14.09.2017
    1378Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Если вы не получили квитанцию на оплату "лишних" квадратных метров, то нужно выполнить свой гражданский долг и самому прийти в центр самообслуживания, считает начальник ГУ ГФС в Киеве Людмила Демченко.
    Избиение председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Людмилы Демченко в поселке Коцюбинское под Киевом
    Под Киевом жестоко избили главу местного избиркома
    10:53 14.06.2017
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    Пострадавшая - Людмила Демченко. Нардеп Ольга Червакова обратилась к Сергею Князеву и Арсену Авакову с требованием взять под контроль ход расследования, а к Юрию Луценко - наведение порядка в регионе.
    В ГФС назвали число миллионеров в Киеве. Видео
    ГФС о доходах киевлян: миллиардеров нет, зато 1600 миллионеров 
    04:48 05.05.2016
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    Начальник главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко сообщила, что в столице насчитывается 1600 официальных миллионеров.
    Гривны
    Ставки и сроки уплаты налогов для физлиц. Комментарий главы ГФС Киева
    12:14 29.01.2016
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    Начальник главного управления ГФС Киева Людмила Демченко дала разъяснения по новым налоговым ставкам на доходы граждан, а также в деталях рассказала, как рассчитывается налог на транспорт и недвижимость.
    Начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко. Архивное фото
    На сегодняшний день идея люстрации искривлена – Демченко
    17:14 28.01.2016
    287Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Попавшая в конце прошлого года под действие люстрационного закона глава Государственной фискальной службы Киева Людмила Демченко рассказала о том, как через суд восстанавливалась на должности.
    Людмила Демченко. Архивное фото
    Проверок бизнеса становится меньше. Комментарий начальника ГФС Киева
    11:25 12.10.2015
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    Первой ласточкой в системе реформирования налоговой службы Киева станет офис-аудит, который позволит сократить штат аудиторов и уменьшить количество проверок предпринимателей, сообщила начальник ГУ ГФС г. Киева Людмила Демченко.
    Государственная фискальная служба Украины
    Демченко: ревизоры Киева будут работать в едином центре
    17:09 08.10.2015
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    Для того, чтобы организовать нормальные и спокойные условия работы для бизнеса в городе Киева, стартовал пилотный проект офис-аудит, который объединит всех аудиторов в едином центре, отметила Людмила Демченко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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