У Украины нет аргументов для отстаивания своей позиции по иску к России в Европейском суде по правам человека, в то время как российская позиция опирается на волеизъявление жителей Крыма и международные нормы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.