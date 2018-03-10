Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм считает, что глава американского государства готов к военному решению вопроса о северокорейской ядерной программе - есть военный вариант: уничтожить программу Северной Кореи и саму Северную Корею.
Показательно, что ГП "Укроборонсервис" и компания "Aeros" (США) подписали 3 января Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает поставки в Украину и производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО.
Во время встречи президент Грузии поблагодарил американских сенаторов за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и отметил, что Грузия ожидает большей поддержки и сотрудничества с США.
По словам президента Украины Петра Порошенко, для Украины очень важно иметь традиционную двухпартийную поддержку американского Конгресса. Так же важно сохранять санкции против РФ до полного выполнения "Минска".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".