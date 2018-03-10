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    Линдси Грэм

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Президент США Дональд Трамп
    Трамп готов к военному решению проблемы КНДР - сенатор
    20:54 01.08.2017
    542Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм считает, что глава американского государства готов к военному решению вопроса о северокорейской ядерной программе - есть военный вариант: уничтожить программу Северной Кореи и саму Северную Корею.
    Дональд Трамп
    Трамп: Грэм и Маккейн должны сосредоточиться на ИГ, а не начинать мировую войну
    01:33 30.01.2017
    546Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам президента США Дональда Трампа, совмеcтное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции.
    Линдси Грэм
    Сенатор США Грэм анонсировал программу грантов для граничащих с РФ стран
    04:51 06.01.2017
    445
    По словам Линдси Грэма, "программа грантов поможет пограничным государствам, таким как страны Балтии, Украина и Грузия, дать отпор в условиях постоянной угрозы".
    Сенаторы США Линдси Грэм, Джон Маккейн и Эми Клобучар (слева направо)
    Ястребы прилетели. Турне американских конгрессменов по странам Европы
    07:25 05.01.2017
    14450
    Показательно, что ГП "Укроборонсервис" и компания "Aeros" (США) подписали 3 января Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает поставки в Украину и производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО.
    Линдси Грэм
    Сенатор Грэм планирует внести законопроект о санкциях против РФ
    05:59 05.01.2017
    154США - Россия: санкции преткновения
    Как отмечают американские СМИ, перспективы законопроекта, который может внести Грэм, неясны, ведь даже нынешняя администрация Барака Обамы ранее противилась аналогичным инициативам конгресса.
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию
    Американские сенаторы в центре тренировок и оценок Грузия-НАТО 
    04:48 03.01.2017
    201
    Во время встречи президент Грузии поблагодарил американских сенаторов за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и отметил, что Грузия ожидает большей поддержки и сотрудничества с США.
    Петр Порошенко и Джон Маккейн
    Порошенко вручил государственные награды сенаторам США Маккейну и Грэму
    19:05 30.12.2016
    746
    По словам президента Украины Петра Порошенко, для Украины очень важно иметь традиционную двухпартийную поддержку американского Конгресса. Так же важно сохранять санкции против РФ до полного выполнения "Минска".
    Сенатор США Джон Маккейн
    Сенаторы Маккейн и Грэм намерены работать над расширением санкций против РФ
    03:58 30.12.2016
    222США - Россия: санкции преткновения
    Согласно заявлению сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, они возглавят усилия в конгрессе нового состава, чтобы ввести против России еще более сильные санкции.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    СМИ: республиканцы в шоке от возможного выдвижения Трампа в президенты США
    03:22 27.02.2016
    495Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Бывший кандидат в президенты, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм сравнил разыгрывающуюся интригу с фильмом "Титаник" о знаменитом кораблекрушении.
    Линдси Грэм
    Один из кандидатов в президенты США снял свою кандидатуру с предвыборной гонки
    16:57 21.12.2015
    211
    Грэм, который считался кандидатом-аутсайдером, заявил, что намерен остановить свою кампанию, однако его "желание помогать стране никуда не денется".
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    Военная помощь Украине должна стать частью политики США - сенатор
    02:36 29.10.2015
    136
    Американский сенатор, член Республиканской партии Линдси Грэм отнес Россию и Китай к числу врагов Соединенных Штатов. Он также выступает за усиление НАТО.
    Джон Маккейн. Архивное фото
    Сенаторы Маккейн и Грэм вновь призвали направить оружие Украине
    23:17 17.02.2015
    396После 15 февраля - мир или война
    В заявлении сенаторов идет речь о том, что "в отсутствие большей поддержки украинских сил со стороны Запада навязанное Россией военное решение будет по-прежнему реализовываться".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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