Директор аграрных консультационных программ Лина Доценко в эфире "ГС" заявила, что затраты выросли практически у всех производителей сельхозпродукции, поэтому стоит ожидать роста цен в последующие месяцы.
Квоты на поставки в Евросоюз сахара, ячменной крупы и муки исчерпаны. Директор Аграрных консультационных программ Лина Доценко пояснила, что полноценно выйти на рынок ЕС Украине мешает политика защиты внутреннего производителя членов Евросоюза.
Стремительная девальвация гривны и снижение доходов украинцев стали главными причинами уменьшения импорта агропродукции, и пока не начнется хотя бы небольшой рост экономики, ситуация не изменится, заявила эксперт Лина Доценко.
Импорт агропромышленной продукции в Украину сократился почти в половину. Основная причина связана с девальвацией гривны и последующим удорожанием импорта, отметила директор аграрных консультационных программ Лина Доценко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.