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    Лина Доценко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Директор аграрных консультационных программ Лина Доценко
    Какие продукты дорожают в Украине уже сейчас?
    13:39 01.02.2017
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    Директор аграрных консультационных программ Лина Доценко в эфире "ГС" заявила, что затраты выросли практически у всех производителей сельхозпродукции, поэтому стоит ожидать роста цен в последующие месяцы.
    Лина Доценко
    Сельхозпродукция подорожала в связи с повышением тарифов - Доценко
    06:58 01.02.2017
    329Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Директор аграрных консультационных программ Лина Доценко в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что высокие тарифы не могли не сказаться абсолютно на всех производствах.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Квоты ЕС. Украине создают невыносимые условия – эксперт
    16:02 13.03.2016
    5644ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Квоты на поставки в Евросоюз сахара, ячменной крупы и муки исчерпаны. Директор Аграрных консультационных программ Лина Доценко пояснила, что полноценно выйти на рынок ЕС Украине мешает политика защиты внутреннего производителя членов Евросоюза.
    Киев
    Украине мало что перепадет от конфликта Турции с РФ — эксперт
    10:32 03.12.2015
    1095РФ и США: железный занавес
    После инцидента с российским бомбардировщиком, который был сбит турецкой авиацией, РФ ввела санкции, которыми запретила ввоз ряда товаров из Турции, среди которых овощи и фрукты.
    Денежные купюры и монета гривны Украины
    Падение импорта продуктов. Людям не за что покупать еду – эксперт
    11:39 11.11.2015
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    Стремительная девальвация гривны и снижение доходов украинцев стали главными причинами уменьшения импорта агропродукции, и пока не начнется хотя бы небольшой рост экономики, ситуация не изменится, заявила эксперт Лина Доценко.
    Бананы
    Импортные продукты стали украинцам не по карману
    18:13 10.11.2015
    1103Экономический кризис
    Импорт агропромышленной продукции в Украину сократился почти в половину. Основная причина связана с девальвацией гривны и последующим удорожанием импорта, отметила директор аграрных консультационных программ Лина Доценко.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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