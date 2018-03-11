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    Лилия Радионова

    • Источники: РИА Новости Украина
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    На месте гибели украинских силовиков. Архивное фото
    Украинской стороне переданы останки трех погибших бойцов ВСУ - ДНР
    21:56 07.11.2015
    202Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации начальника отдела комиссии по делам военнопленных МО ДНР Лилии Радионовой, поисковые работы на территории донецкого аэропорта пока не проводятся из-за сложной обстановки и риска для жизни.
    Извлечение тел погибших из-под завалов в аэропорту Донецка
    Новые останки бойцов ВСУ найдены в аэропорту Донецка - ДНР
    12:58 13.10.2015
    657Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщила представитель министерства обороны ДНР Лилия Радионова, волонтеры и представители министерства обороны ДНР укладывают останки в специальный мешок, который отправят в морг на исследования.
    Обмен пленными между силовиками и ополченцами
    ДНР обвиняет Киев в затягивании передачи пленных
    12:53 11.04.2015
    141Год АТО: причины и следствия
    Как утверждает представитель комиссии Донецкой народной республики по делам военнопленных Лилия Радионова, те люди, которым украинские суды вынесут приговор, уже вряд ли будут переданы ДНР.
    Пленные украинские силовики в аэропорту Донецка
    Власти ДНР заявили, что готовят новый обмен пленными
    12:15 03.03.2015
    437Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По информации заместителя председателя комитета по делам военнопленных ДНР Лилии Радионовой, изначально планировался обмен пленными на 5 марта, но эти сроки под вопросом, пока ничего не готово.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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