Украинка Лидия Соловьева завоевала золотую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Она выступала в весовой категории до 50-ти килограммов, подняла штангу весом 107 килограммов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.