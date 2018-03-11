Премьер-министр Украины Арсений Яценюк озвучил прогноз, согласно которому в 2016 году экономика Украины пойдет в рост. По его оценкам, рост составит 2% ВВП. Такой оптимизм на фоне экономических провалов, мягко говоря, не внушает доверия.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.