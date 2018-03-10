наверх
10.03.201813:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Леонид Свиридов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    МИА Россия сегодня
    Действия Польши против российского журналиста нарушают законы ЕС - адвокат
    13:28 13.01.2015
    99
    МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию корреспондента МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, который многие годы работал в Польше.
    Польский флаг
    Международная организация поддержала журналиста Леонида Свиридова
    10:04 27.12.2014
    102
    Подобное нарушение права на свободу слова, заявил французский журналист, не может происходить в стране, которая заявляет о себе как о демократии.
    МИА Россия сегодня
    В Варшаве пройдет допзаседание по делу журналиста "Россия сегодня" - адвокат
    00:41 22.12.2014
    84
    Журналист Леонид Свиридов представит польским чиновникам дополнительные разъяснения в связи с возникшим делом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги