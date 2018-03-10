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    Леонид Пасечник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
    Глава ЛНР прибыл в Донецк
    10:01 22.02.2018
    923
    Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник находится с визитом в Донецке. В ДНР сообщили, что в четверг он посетит торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника отечества.
    Автозак с украинскими военнопленными, который выехал с Макеевской 97-й колонии
    В ЛНР помиловали пленных, подлежащих обмену с Украиной
    13:23 27.12.2017
    268Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник помиловал пленных, которые подлежат обмену 27 декабря.
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Луганск: есть ли жизнь после Плотницкого
    18:13 28.11.2017
    6166Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Отставка Плотницкого с поста главы ЛНР не стала для луганчан потрясением, но принесла облегчение – стало понятно, что не будет "силового варианта". Пока же резких изменений в городе, рассказывают горожане, не произошло.
    Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
    И.о. главы ЛНР Пасечник и новый старый курс развития
    09:09 27.11.2017
    1510Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Главное для самопровозглашенной ЛНР курс на союз с РФ, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя.
    Как в Киеве прошел День памяти жертв Голодоморов
    Хроника 25 ноября: память о Голодоморе, нападения на памятники, новый глава ЛНР
    10:02 26.11.2017
    1305
    И.о. главы непризнанной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что усилия его команды будут направлены на запуск производства на промышленных предприятиях, которые находятся на территории республики.
    Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
    Новый глава ЛНР озвучил цели
    08:38 26.11.2017
    2207
    Леонид Пасечник пообещал уделить внимание восстановлению шахт, а также заявил, что экономику нужно "перестраивать на государственный лад" и выводить из тени средства.
    Заседание Народного совета ЛНР в Луганске
    Как в ЛНР меняли главу республики 
    02:08 26.11.2017
    1514
    Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение утвердить кандидатуру Леонида Пасечника на должность и.о. ЛНР. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 38 парламентариев.
    Леонид Пасечник
    Преемник Плотницкого сделал заявление по обмену пленными с Киевом
    22:49 25.11.2017
    3032Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что основная задаче властей самопровозглашенной республики сейчас - это реализация минских соглашений.
    И.о. главы самопровозглашенной ЛНР, бывший сотрудник СБУ Леонид Пасечник
    Стало известно, кто занял место Плотницкого в ЛНР
    00:27 25.11.2017
    1271
    В пятницу спикер глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    В ЛНР объяснили, почему временно отстранены два министра
    09:11 19.10.2015
    531
    Так, временно отстранены от занимаемых должностей Леонид Пасечник (министр госбезопасности самопровозглашенной республики) и Дмитрий Лямин (министр топлива, энергетики и угольной промышленности).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
    Глава ЛНР прибыл в Донецк
    10:01 22.02.2018
    923
    Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник находится с визитом в Донецке. В ДНР сообщили, что в четверг он посетит торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника отечества.
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