Накануне в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью, в ДТП погиб известный волонтер, блогер и дизайнер Леонид Краснопольский, а экс-министр обороны Украины пригрозил Польше бунтом заробитчан.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.