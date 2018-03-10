наверх
10.03.201820:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Леонид Кистерский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг США
    Мирить Украину с Венгрией будут штаты — эксперт
    18:16 29.12.2017
    394Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    США и ЕС заинтересованы в разрешении конфликта Венгрии и Украины, потому что наша страна — это форпост защиты многих интересов и демократических свобод в ЕС, считает Леонид Кистерский.
    Купюры валют мира
    Для привлечения китайских инвестиций нужна экономическая реформа – эксперт
    20:31 17.01.2017
    281Давос-2017 и новый мировой порядок
    Директор Института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Китай интересует украинское сельское хозяйство.
    Пшеница
    Аграрная отрасль может спасти экономику Украины – Кистерский
    15:03 23.05.2016
    362
    Директор Института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский считает, потенциал украинской экономики, несмотря на все негативные процессы, позволяет гораздо большую инвестиционную активность.
    Флаг Украины
    Евроинтеграционное развитие повышает привлекательность Украины - эксперт
    06:49 16.09.2015
    185Экономический кризис
    По данным некоторых СМИ, за полгода Украина лишилась четверти иностранных инвестиций. Эксперты отмечают три причины: бюрократия, отсутствие верховенства права и коррупция.
    Доллары
    Приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $1 млрд - эксперт
    06:09 16.09.2015
    220Экономический кризис
    По данным некоторых СМИ, за полгода Украина лишилась четверти иностранных инвестиций. Одной из причин называется прекращение реинвестирования со стороны украинских бизнесменов.
    Доллары США
    Инвестклимат в Украине изменился в лучшую сторону - эксперт
    07:17 15.09.2015
    249Экономический кризис
    По мнению экономического эксперта Леонида Кистерского, жесткое намерение развиваться по европейскому пути делает Украину инвестиционно привлекательной, хотя притоку капитала мешают бюрократия, коррупция и отсутствие верховенства права.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги