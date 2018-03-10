Директор Института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский считает, потенциал украинской экономики, несмотря на все негативные процессы, позволяет гораздо большую инвестиционную активность.
По мнению экономического эксперта Леонида Кистерского, жесткое намерение развиваться по европейскому пути делает Украину инвестиционно привлекательной, хотя притоку капитала мешают бюрократия, коррупция и отсутствие верховенства права.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.