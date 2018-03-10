Футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Леонид Буряк считает, что распад СССР и обретение независимости Украиной было настоящим потрясением, но и все далее происшедшее в стране тоже в состоянии потрясти кого угодно.
По словам бывшего тренера сборной Украины Леонида Буряка, в Украине "все возможно — у нас президенты ставят тренеров, которые никого никогда не тренировали и могут посоветовать футболистам разве что, как резать колбасу".
По мнению легендарного игрока киевского "Динамо", бывшего тренера сборной Украины Леонида Буряка, проблему катастрофического падения уровня украинского футбола необходимо решать на государственном уровне.
О шансах сборной Украины на Евро-2016, проблемах состава, вопросах безопасности на турнире и фаворитах турнира РИА Новости Украина рассказал легендарный игрок киевского "Динамо" и сборной СССР, бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".