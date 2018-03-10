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    Леонид Буряк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк
    Леонид Буряк: в 2017-м украинский спорт проиграл скандалам
    08:11 31.12.2017
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    Об успехах и провалах футбольной Украины в 2017-м в интервью РИА Новости Украине рассказал легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк.
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    В шаге от пропасти. Украинский футбол умножили на ноль
    10:17 02.09.2017
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    За три года после Майдана футбол в Украине из "игры миллионов" превратился в жалкое зрелище, на которое больно смотреть, а процесс разложения коснулся даже признанных грандов.
    Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк
    Леонид Буряк: упадок, и люди думают не о футболе, а как выжить
    13:54 09.01.2017
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    Легендарный в прошлом футболист киевского "Динамо" считает, что сложная ситуация в украинском футболе прямо пропорциональна тому, что происходит в стране.
    Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк
    Леонид Буряк: нынешнее время и годы СССР во многом похожи
    17:15 21.08.2016
    237925 лет Независимости. Праздничное похмелье
    Футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Леонид Буряк считает, что распад СССР и обретение независимости Украиной было настоящим потрясением, но и все далее происшедшее в стране тоже в состоянии потрясти кого угодно.
    Игрок сборной Украины Роман Зозуля (слева) и игрок сборной Польши Камиль Глик
    Буряк о ситуации в украинском футболе: нужно менять ситуацию в корне
    23:28 21.06.2016
    143EURO-2016: победа Португалии
    По словам бывшего тренера сборной Украины Леонида Буряка, в Украине "все возможно — у нас президенты ставят тренеров, которые никого никогда не тренировали и могут посоветовать футболистам разве что, как резать колбасу".
    Игрок сборной Украины Тарас Степаненко, игрок сборной Польши Роберт Левандовский и игрок сборной Украины Александр Кучер (слева направо)
    Дай каждому по миллиону, а игры не будет - экс-тренер сборной Украины
    23:17 21.06.2016
    74EURO-2016: победа Португалии
    По словам бывшего тренера сборной Украины Леонида Буряка, проблемы футбола должны обсуждать не спортивные каналы, а должна быть государственная программа.
    Игрок сборной Украины Александр Кучер (справа) и игрок сборной Польши Бартош Капустка
    Буряк: украинские футболисты оказались не готовы играть на EURO-2016
    23:03 21.06.2016
    132EURO-2016: победа Португалии
    По словам бывшего тренера сборной Украины Леонида Буряка, "просто не оказалось тех игроков, которые бы соответствовали уровню чемпионата Европы".
    Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк. Архивное фото
    Леонид Буряк о EURO-2016: сборная Украины не соответствует уровню турнира
    17:39 21.06.2016
    1043EURO-2016: победа Португалии
    По мнению легендарного игрока киевского "Динамо", бывшего тренера сборной Украины Леонида Буряка, проблему катастрофического падения уровня украинского футбола необходимо решать на государственном уровне.
    Леонид Буряк
    Буряк о безопасности на EURO-2016: болельщикам не позавидуешь
    21:23 10.06.2016
    116В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк не исключает, что в рамках превентивных мер матчи чемпионата Европы во Франции могут проводиться без зрителей.
    Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк
    Буряк о первом сопернике Украины на EURO-2016: Германия - это каток
    17:42 10.06.2016
    363В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Большим минусом для украинской команды на Евро-2016 будет то, что она начинает сивой путь на чемпионате матчем со сборной Германии, считает бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк.
    Леонид Буряк
    Украина на EURO-2016. Леонид Буряк: не надо мешать футбол и политику
    11:33 10.06.2016
    1315В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    О шансах сборной Украины на Евро-2016, проблемах состава, вопросах безопасности на турнире и фаворитах турнира РИА Новости Украина рассказал легендарный игрок киевского "Динамо" и сборной СССР, бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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