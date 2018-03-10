"Когда Стенина задержали и поняли, кто он, то стало очевидно, что и выкуп не удастся, и отпустить его невозможно, поэтому он не мог остаться в живых никак", - сказал министр госбезопасности "ДНР" Леонид Баранов.
"Народное ополчение" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" практически полностью разобрало баррикады вокруг облгосадминистрации в центре Донецка и теперь укрепляет блокпосты на въезде в город.
Руководство "Донецкой народной республики" организует эвакуацию людей из Донецкой области, где проходит спецоперация, рассказал руководитель комитета по делам военнопленных и беженцев "ДНР" Леонид Баранов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".