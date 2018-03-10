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    Леонид Баранов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
    Власти "ДНР": к гибели Стенина может быть причастен "Правый сектор"
    10:43 03.09.2014
    128Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    "Когда Стенина задержали и поняли, кто он, то стало очевидно, что и выкуп не удастся, и отпустить его невозможно, поэтому он не мог остаться в живых никак", - сказал министр госбезопасности "ДНР" Леонид Баранов.
    Бойцы ДНР в Донецке
    В "ДНР" заявили о взятых в плен польских наемниках
    14:03 02.09.2014
    18811Бои в Донецке и Луганске
    Отвечая на вопрос, удалось ли взять в плен кого-то из иностранных наемников, и.о. главы госбезопасности "ДНР" отметил, что "пока были только поляки".
    Флаг Донецкой народной республики
    "ДНР" готовится к новому заседанию группы по урегулированию в Донбассе
    15:44 27.08.2014
    161Мирные переговоры в Минске
    Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" готовятся к очередному заседанию трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.
    Ситуация в Донецке
    Ополченцы разобрали баррикады у ОГА, ставят посты на въезде в Донецк
    09:11 06.06.2014
    464Ожесточенные бои в Донецке
    "Народное ополчение" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" практически полностью разобрало баррикады вокруг облгосадминистрации в центре Донецка и теперь укрепляет блокпосты на въезде в город.
    Ситуация в Донецке
    "ДНР" заявляет, что организует эвакуацию людей из Донецкой области
    14:07 05.06.2014
    411Спецоперация на востоке Украины
    Руководство "Донецкой народной республики" организует эвакуацию людей из Донецкой области, где проходит спецоперация, рассказал руководитель комитета по делам военнопленных и беженцев "ДНР" Леонид Баранов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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