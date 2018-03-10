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    Леонард Коэн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Леонард Коэн
    Певец Коэн умер во сне после падения в своем доме в США – СМИ
    05:11 17.11.2016
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    Сообщение о смерти Коэна появилось 11 ноября, однако позднее стало известно, что его смерть случилась в ночь на 7 ноября. Музыкант ушел из жизни в возрасте 83 лет. Ранее о возможных причинах его смерти не сообщалось.
    Леонард Коэн
    Леонард Коэн похоронен на еврейском кладбище в Монреале - СМИ
    03:49 12.11.2016
    138
    Представители синагоги Shaar Hashomayim подтвердили, что певец и писатель Леонард Коэн был похоронен в четверг на кладбище, где покоятся его родители, их отцы и матери.
    Леонард Коэн
    Многогранный Леонард Коэн: музыкант, поэт и композитор 
    20:44 11.11.2016
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    Канадский певец Леонард Коэн скончался на 83-м году жизни, сообщается в Facebook исполнителя. Прощание с певцом состоится в Лос-Анджелесе, о его дате будет объявлено позднее.
    Дональд Трамп и Барак Обама
    О чем пишут в мире: встреча Обамы и Трампа, смерть Леонарда Коэна
    13:10 11.11.2016
    343Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В Белом доме встретились два президента США - Барак Обама и Дональд Трамп, в Афганистане напали на консульство ФРГ, во Франции говорят об импичменте президенту Франсуа Олланду, ушел из жизни легендарный певец и композитор Леонард Коэн.
    Леонард Коэн
    Кадры из жизни скончавшегося певца Леонарда Коэна 
    12:56 11.11.2016
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    Прощание с певцом состоится в Лос-Анджелесе, о его дате будет объявлено позднее. Песни и поэзия Коэна оказали большое влияние на многих поэтов-песенников и музыкантов.
    Леонард Коэн. Архивное фото
    Биография певца Леонарда Коэна. Справка
    08:20 11.11.2016
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    Канадский певец Леонард Коэн (Leonard Cohen) родился 21 сентября 1934 года в городе Уэстмаунте провинции Квебек (Канада). Будучи подростком, Коэн научился играть на гитаре и сформировал фолк-группу под названием Buckskin Boys.
    Концерт Леонарда Коэна. Архивное фото
    Легендарный канадский певец Леонард Коэн скончался в возрасте 82 лет
    04:24 11.11.2016
    297
    Прощание с певцом состоится в Лос-Анджелесе, о его дате будет объявлено позднее. Песни и поэзия Коэна оказали большое влияние на многих поэтов-песенников и музыкантов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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