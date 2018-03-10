Сообщение о смерти Коэна появилось 11 ноября, однако позднее стало известно, что его смерть случилась в ночь на 7 ноября. Музыкант ушел из жизни в возрасте 83 лет. Ранее о возможных причинах его смерти не сообщалось.
В Белом доме встретились два президента США - Барак Обама и Дональд Трамп, в Афганистане напали на консульство ФРГ, во Франции говорят об импичменте президенту Франсуа Олланду, ушел из жизни легендарный певец и композитор Леонард Коэн.
Канадский певец Леонард Коэн (Leonard Cohen) родился 21 сентября 1934 года в городе Уэстмаунте провинции Квебек (Канада). Будучи подростком, Коэн научился играть на гитаре и сформировал фолк-группу под названием Buckskin Boys.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".