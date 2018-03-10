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    Ласло Баранья

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Евро
    Украина подписала соглашение о привлечении 400 млн евро от ЕИБ
    12:55 23.07.2015
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    Европейский инвестиционный банк выделил 400 миллионов евро на поддержку муниципальной инфраструктуры Украины. Соглашение с ЕИБ подписал вице-премьер Геннадий Зубко.
    Евро
    Украина договорилась о кредите в 600 млн евро от Европейского инвестбанка
    11:16 22.12.2014
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    Яценюк и вице-президент ЕИБ Баранья подписали кредит "для малого и среднего предпринимательства" на 400 миллионов евро и программу "для восстановления Украины" на 200 миллионов евро.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
    Яценюк в понедельник подпишет с вице-президентом ЕИБ соглашение о кредите
    12:18 21.12.2014
    663Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    При этом сумма планируемого кредита пока не разглашается.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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