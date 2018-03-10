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    Ларри Кинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протестующие в Вашингтоне разбили автомобиль телеведущего Ларри Кинга
    05:21 21.01.2017
    96Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Противники президента США Дональда Трампа устроили акции протеста в Вашингтоне, чтобы сорвать празднование его инаугурации. Трамп вступил в должность в пятницу.
    Ларри Кинг: В ходе этой предвыборной кампании в США произошел безумный поворот. Видео
    Ларри Кинг: я Трампа знаю 30 лет, это вам не шут гороховый 
    13:59 09.11.2016
    9982Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Дональд Трамп — фактический победитель президентской гонки в США с внушительным перевесом. Хотя итоги еще подводятся, на его стороне 279 голосов выборщиков против 218 у демократа Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уже поздравила его с победой.
    Американский телеведущий Ларри Кинг
    ПР заплатила Ларри Кингу $225 тыс за интервью с Азаровым - нардеп
    11:52 19.08.2016
    164Арест Манафорта: украинский след
    Как заявил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, деньги известный американский журналист Ларри Кинг получил из "черной кассы" Партии регионов.
    Ларри Кинг взял интервью у Стивена Хокинга
    Стивен Хокинг дал интервью Ларри Кингу: о женщинах и политике 
    15:02 28.06.2016
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    Знаменитый физик Стивен Хокинг дал интервью журналисту и телеведущему Ларри Кингу. Ученый поделился своим взглядом на развитие искусственного интеллекта и устройство мира, а также обсудил женщин и политику.
    Л.Кинг
    Неутомимый телеведущий Ларри Кинг отмечает 80-летие
    09:24 19.11.2013
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    Выдающийся шоумен и журналист Ларри Кинг отмечает во вторник 80-летие. "Мне 80, и я не знаю, кем же я буду, когда вырасту", - говорит о себе мэтр радио и телевидения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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