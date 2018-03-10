Дональд Трамп — фактический победитель президентской гонки в США с внушительным перевесом. Хотя итоги еще подводятся, на его стороне 279 голосов выборщиков против 218 у демократа Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уже поздравила его с победой.
Знаменитый физик Стивен Хокинг дал интервью журналисту и телеведущему Ларри Кингу. Ученый поделился своим взглядом на развитие искусственного интеллекта и устройство мира, а также обсудил женщин и политику.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".