Так, на событии присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, автор проекта памятника "Поле пшеницы" Лариса Курилас, председатель Краевого комитета США по признанию Голодомора геноцидом Михаил Савкив.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.