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    Лахдар Брахими

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Генсекретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН пока не решил вопрос с преемником Брахими
    23:40 13.05.2014
    9Вооруженный конфликт в Сирии.
    Генсек ООН Пан Ги Мун пока не решил вопрос о преемнике подавшего в отставку Лахдара Брахими с поста спецпредставителя по урегулированию конфликта в Сирии.
    Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Лахдар Брахими. Архивное фото
    Глава ООН принял отставку спецпредставителя по Сирии Брахими
    21:59 13.05.2014
    12Вооруженный конфликт в Сирии.
    Глава ООН Пан Ги Мун сообщил во вторник, что принял отставку спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими.
    Спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Брахими. Архивное фото
    Брахими: выборы в Сирии могут привести к отказу оппозиции от диалога
    20:27 13.03.2014
    9
    Проведение выборов в Сирии может привести к отказу сирийской оппозиции от переговоров с властями, предупредил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Лахдар Брахими.
    Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Лахдар Брахими. Архивное фото
    СМИ: Дамаск задерживает начало мирных переговоров, считает Брахими
    18:36 13.03.2014
    7
    Спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими в ходе брифинга в СБ ООН возложил ответственность за задержку в возобновлении мирных переговоров по Сирии на официальный Дамаск.
    Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Лахдар Брахими. Архивное фото
    Брахими назвал перемирие в Хомсе главным успехом переговоров в Женеве
    21:02 13.02.2014
    26
    Спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими заявил, что на данный момент основным достижением межсирийского переговорного процесса является продление перемирия в Хомсе.
    Спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Брахими. Архивное фото
    Оппозиция Сирии передала Брахими советы по переходному правительству
    16:25 12.02.2014
    0
    Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Женеве представила документ, содержащий конкретные предложения по формированию переходного управляющего органа в стране.
    Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Лахдар Брахими. Архивное фото
    Брахими призвал прекратить внешнее вмешательство в конфликт в Сирии
    16:12 31.01.2014
    1
    Внешнее вмешательство в сирийский конфликт существует, надо постараться положить этому конец, заявил спецпосланник ООН и ЛАГ Лахдар Брахими.
    Спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Брахими. Архивное фото
    Брахими разочарован задержкой в доставке гуманитарной помощи в Хомс
    18:38 30.01.2014
    14
    Спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими заявил в четверг, что он "сильно разочарован" задержкой доставки гуманитарной помощи в Хомс.
    Спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Брахими. Архивное фото
    Брахими призвал сирийские делегации к большей ответственности
    21:00 27.01.2014
    4
    Сирийские делегации в Женеве слишком много общаются с прессой и не соблюдают принцип конфиденциальности переговоров, заявил спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Брахими.
    Спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Брахими. Архивное фото
    Сирийская оппозиция представила Брахими список пленных из 1000 человек
    17:18 26.01.2014
    6
    Делегация оппозиции Сирии представила спецпредставителю ООН и ЛАГ Лахдару Брахими список военнопленных. В нем имена 1000 женщин, которые сейчас находятся в заключении.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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