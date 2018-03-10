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Тег
Лахдар Брахими
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
10
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Генсек ООН пока не решил вопрос с преемником Брахими
23:40 13.05.2014
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Вооруженный конфликт в Сирии.
Генсек ООН Пан Ги Мун пока не решил вопрос о преемнике подавшего в отставку Лахдара Брахими с поста спецпредставителя по урегулированию конфликта в Сирии.
Глава ООН принял отставку спецпредставителя по Сирии Брахими
21:59 13.05.2014
12
Вооруженный конфликт в Сирии.
Глава ООН Пан Ги Мун сообщил во вторник, что принял отставку спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими.
Брахими: выборы в Сирии могут привести к отказу оппозиции от диалога
20:27 13.03.2014
9
Проведение выборов в Сирии может привести к отказу сирийской оппозиции от переговоров с властями, предупредил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Лахдар Брахими.
СМИ: Дамаск задерживает начало мирных переговоров, считает Брахими
18:36 13.03.2014
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Спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими в ходе брифинга в СБ ООН возложил ответственность за задержку в возобновлении мирных переговоров по Сирии на официальный Дамаск.
Брахими назвал перемирие в Хомсе главным успехом переговоров в Женеве
21:02 13.02.2014
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Спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими заявил, что на данный момент основным достижением межсирийского переговорного процесса является продление перемирия в Хомсе.
Оппозиция Сирии передала Брахими советы по переходному правительству
16:25 12.02.2014
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Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Женеве представила документ, содержащий конкретные предложения по формированию переходного управляющего органа в стране.
Брахими призвал прекратить внешнее вмешательство в конфликт в Сирии
16:12 31.01.2014
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Внешнее вмешательство в сирийский конфликт существует, надо постараться положить этому конец, заявил спецпосланник ООН и ЛАГ Лахдар Брахими.
Брахими разочарован задержкой в доставке гуманитарной помощи в Хомс
18:38 30.01.2014
14
Спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими заявил в четверг, что он "сильно разочарован" задержкой доставки гуманитарной помощи в Хомс.
Брахими призвал сирийские делегации к большей ответственности
21:00 27.01.2014
4
Сирийские делегации в Женеве слишком много общаются с прессой и не соблюдают принцип конфиденциальности переговоров, заявил спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Брахими.
Сирийская оппозиция представила Брахими список пленных из 1000 человек
17:18 26.01.2014
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Делегация оппозиции Сирии представила спецпредставителю ООН и ЛАГ Лахдару Брахими список военнопленных. В нем имена 1000 женщин, которые сейчас находятся в заключении.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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