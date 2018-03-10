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Наталья Кустинская
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Наталью Кустинскую похоронили в Москве
13:54 17.12.2012
15
Похороны актрисы Натальи Кустинской, скончавшейся 13 декабря на 75-м году жизни, прошли в понедельник на Кунцевском кладбище в Москве.
Скончалась актриса Наталья Кустинская
14:09 13.12.2012
16
Кустинская, которая на прошлой неделе была доставлена в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу Москвы и несколько дней провела в коме, скончалась на 75-м году жизни в четверг.
Актриса Наталья Кустинская вышла из комы
16:19 12.12.2012
24
"Кустинская вышла из комы, но состояние ее здоровья все еще остается тяжелым", - сказал собеседник агентства.
Актриса Кустинская по-прежнему находится в тяжелом состоянии
08:52 10.12.2012
9
Состояние здоровья актрисы Натальи Кустинской, которая на прошлой неделе впала в кому, остается тяжелым.
Актриса Кустинская по-прежнему в коме
12:35 07.12.2012
7
В среду Наталью Кустинскую, известную по ролям в картинах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Три плюс два", доставили в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы.
Состояние здоровья актрисы Кустинской по-прежнему остается тяжелым
17:14 06.12.2012
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Состояние здоровья актрисы Натальи Кустинской, которая накануне впала в кому, по-прежнему тяжелое, сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Москвы Элина Николаева.
Актриса Наталья Кустинская впала в кому
12:12 05.12.2012
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"Она впала в кому, сейчас находится в реанимации в Боткинской больнице", - сообщил собеседник агентства РИА Новости.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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19:15 09.03.2018
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17:14 09.03.2018
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