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    Наталья Кустинская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Наталья Кустинская
    Наталью Кустинскую похоронили в Москве
    13:54 17.12.2012
    15
    Похороны актрисы Натальи Кустинской, скончавшейся 13 декабря на 75-м году жизни, прошли в понедельник на Кунцевском кладбище в Москве.
    Наталья Кустинская
    Скончалась актриса Наталья Кустинская
    14:09 13.12.2012
    16
    Кустинская, которая на прошлой неделе была доставлена в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу Москвы и несколько дней провела в коме, скончалась на 75-м году жизни в четверг.
    Наталья Кустинская
    Актриса Наталья Кустинская вышла из комы
    16:19 12.12.2012
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    "Кустинская вышла из комы, но состояние ее здоровья все еще остается тяжелым", - сказал собеседник агентства.
    Наталья Кустинская
    Актриса Кустинская по-прежнему находится в тяжелом состоянии
    08:52 10.12.2012
    9
    Состояние здоровья актрисы Натальи Кустинской, которая на прошлой неделе впала в кому, остается тяжелым.
    Наталья Кустинская
    Актриса Кустинская по-прежнему в коме
    12:35 07.12.2012
    7
    В среду Наталью Кустинскую, известную по ролям в картинах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Три плюс два", доставили в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы.
    Наталья Кустинская
    Состояние здоровья актрисы Кустинской по-прежнему остается тяжелым
    17:14 06.12.2012
    152
    Состояние здоровья актрисы Натальи Кустинской, которая накануне впала в кому, по-прежнему тяжелое, сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Москвы Элина Николаева.
    Евгений Жариков, Андрей Миронов, Наталья Фатеева и Наталья Кустинская в фильме Три плюс два
    Актриса Наталья Кустинская впала в кому
    12:12 05.12.2012
    157
    "Она впала в кому, сейчас находится в реанимации в Боткинской больнице", - сообщил собеседник агентства РИА Новости.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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