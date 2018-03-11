В связи с ночной атакой консульство Польши в Луцке в среду работать не будет, сообщил консул республики Кшиштоф Савицки. По его словам, эксперты на месте происшествия нашли металлические обломки со снаряда гранатомета.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.