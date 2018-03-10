Украинский боксер Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацкого и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Гловацкий проводил защиту титула WBO, который он завоевал в августе 2015 года в бою с немцем Марко Хуком.
Компания KnockOut Promotions опубликовала на своем youtube-канале промо-ролик боя за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе между обладателем пояса поляком Кшиштофом Гловацки и украинцем Александром Усиком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".