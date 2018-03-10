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    Кшиштоф Гловацки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Бой Александр Усик - Кшиштоф Гловацки
    Усик vs Гловацки. Полная версия чемпионского поединка 
    20:24 18.09.2016
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    Украинский боксер Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацкого и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Гловацкий проводил защиту титула WBO, который он завоевал в августе 2015 года в бою с немцем Марко Хуком.
    Победная серия ударов Усика в чемпионском бое в Гданьске. Видео
    Победная серия ударов Усика в чемпионском бое в Гданьске 
    03:10 18.09.2016
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    Украинский боксер Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацкого и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Счет судейских записок 119-109, 117-111, 117-111 в пользу Усика.
    Боксер Александр Усик. Архивное фото
    Усик стал чемпионом мира по боксу по версии WBO
    01:59 18.09.2016
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    Украинец Александр Усик стал чемпионом мира, проведя всего 10 боев на ринге. Боксер выиграл по очкам единогласным решением судей. Судьи выставили оценки - 119:109, 117:111, 117:111.
    Открытая тренировка Александра Усика
    В субботу состоится бой Усика и Гловацки
    08:58 17.09.2016
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    Поединок между боксерами состоится в 20:30 в пятницу. Александр Усик сказал, что он полностью готов к поединку за титул против Гловацки, на счету которого 26 поединков без поражений.
    Дуэль взглядов Усика и Гловацки. Видео
    Дуэль взглядов Усика и Гловацки 
    14:49 16.09.2016
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    Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки и претендент на титул украинец Александр Усик провели финальную пресс-конференцию в Гданьске накануне поединка.
    Боксер Александр Усик. Архивное фото
    Усику не хватает уверенности и ментальной силы - Гловацки
    13:16 16.09.2016
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    По словам польского чемпиона мира Кшиштофа Гловацки, "Усик не такой крутой, если ему нужен психолог, то ему не хватает уверенности и ментальной силы".
    Проморолик титульного поединка Усик - Гловацки
    Промо-ролик титульного поединка Усик - Гловацки 
    20:44 20.07.2016
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    Компания KnockOut Promotions опубликовала на своем youtube-канале промо-ролик боя за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе между обладателем пояса поляком Кшиштофом Гловацки и украинцем Александром Усиком.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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