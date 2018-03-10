наверх
10.03.2018
04:23
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Кристиан Керн
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Правые на втором месте на выборах в Австрии
07:55 17.10.2017
178
Еще не подсчитаны голоса, посланные по почте, но МВД уже сообщило о наборе Народной партией 31,4% голосов. За ними следуют "свободники", от которых немного отстают, но все же отстают социал-демократы.
Австрия не пустила бы в страну турецких министров – канцлер
00:07 14.03.2017
154
Политический скандал между Нидерландами и Турцией
Как отметил канцлер Австрии Кристиан Керн, комментируя возможность въезда турецких министров в страну для участия в митингах, "мы попытались бы запретить это по причинам общественной безопасности".
Канцлер Австрии призвал пересмотреть санкции ЕС против РФ
18:39 23.02.2017
554
По словам канцлера Германии Кристиана Кернеа, ЕС следует рассмотреть другие способы и рычаги влияния на Россию, которые будут более успешными и меньше ударят по экономике Европы.
Канцлер Австрии допускает введение ЧП из-за беженцев
10:08 15.08.2016
211
По словам австрийского канцлера, необходимо создать предпосылки для реализации чрезвычайного положения и возвращения людей в Венгрию.
Канцлер Австрии принял участие в гей-фестивале в Вене
04:32 19.06.2016
58
Кровавая стрельба в Орландо
Австрийский канцлер социал-демократ Кристиан Керн произнёс речь со сцены в парке Зигмунда Фрейда в центре Вены, где уже несколько дней работает фестиваль с несколькими площадками различных активистов.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
0
Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Австрия
5
ЛГБТ-сообщество
1
Россия
1
Себастьян Курц
1
Турция
1
гей-парады
1
теракт
1
Подборка тегов
Кристиан Керн
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги