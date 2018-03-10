наверх
10.03.201804:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кристиан Керн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Парламентские выборы в Австрии. Агитационный плакат правонационалистической Партии свободы Австрии c портретом лидера Ханса-Кристиана Штрахе
    Правые на втором месте на выборах в Австрии
    07:55 17.10.2017
    178
    Еще не подсчитаны голоса, посланные по почте, но МВД уже сообщило о наборе Народной партией 31,4% голосов. За ними следуют "свободники", от которых немного отстают, но все же отстают социал-демократы.
    Кристиан Керн
    Австрия не пустила бы в страну турецких министров – канцлер
    00:07 14.03.2017
    154Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Как отметил канцлер Австрии Кристиан Керн, комментируя возможность въезда турецких министров в страну для участия в митингах, "мы попытались бы запретить это по причинам общественной безопасности".
    Кристиан Керн
    Канцлер Австрии призвал пересмотреть санкции ЕС против РФ
    18:39 23.02.2017
    554
    По словам канцлера Германии Кристиана Кернеа, ЕС следует рассмотреть другие способы и рычаги влияния на Россию, которые будут более успешными и меньше ударят по экономике Европы.
    Кристиан Керн
    Канцлер Австрии допускает введение ЧП из-за беженцев
    10:08 15.08.2016
    211
    По словам австрийского канцлера, необходимо создать предпосылки для реализации чрезвычайного положения и возвращения людей в Венгрию.
    Кристиан Керн
    Канцлер Австрии принял участие в гей-фестивале в Вене
    04:32 19.06.2016
    58Кровавая стрельба в Орландо
    Австрийский канцлер социал-демократ Кристиан Керн произнёс речь со сцены в парке Зигмунда Фрейда в центре Вены, где уже несколько дней работает фестиваль с несколькими площадками различных активистов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги